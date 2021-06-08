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Тарифные планы платформы для обучения Skillspace

СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА

Создайте свой курс и сразу запустите продажи.
Без сложных настроек, интеграций и вложений
Бесплатно навсегда
0 руб.
Бесплатный тариф «Старт»
Прием платежей и онлайн-касса
Конструктор лендингов
10 новых учеников в месяц
1 курс
ЛЮБИТЕЛЬ
1490
руб./месяц
3 курса
Безлимит учеников
3 сотрудника
Безлимит Гб
Попробовать
Конструктор тестов
Домашние задания
API и Webhook
ПРОФИ
2990
руб./месяц
10 курсов
Безлимит учеников
10 сотрудников
Безлимит Гб
Попробовать
Все из тарифа Любитель
Онлайн-чат с учениками
Функционал вебинаров
ЭКСПЕРТ
6990
руб./месяц
Безлимит курсов
Безлимит учеников
Безлимит сотрудников
Безлимит Гб
Попробовать
Все из тарифа Профи
Роли для сотрудников
Расширенные лимиты
БИЗНЕС
руб./месяц
Безлимит курсов
Безлимит учеников
Безлимит Гб
Попробовать
Все из тарифа Эксперт
Настройка оформления
White Label
14 990
Безлимит сотрудников
Группы студентов
Автопроверка заданий
Собственный домен
Тарифы для курсов
Триал для учеников
ЛЮБИТЕЛЬ -5%
1416
руб./месяц
Вы экономите 222 руб.
3 курса
Безлимит учеников
3 сотрудника
Безлимит Гб
Попробовать
Конструктор тестов
Домашние задания
API и Webhook
ПРОФИ -5%
2841
руб./месяц
Вы экономите 447 руб.
10 курсов
Безлимит учеников
10 сотрудников
Безлимит Гб
Попробовать
Все из тарифа Любитель
Онлайн-чат с учениками
Функционал вебинаров
ЭКСПЕРТ -5%
6641
руб./месяц
Вы экономите 1047 руб.
Безлимит курсов
Безлимит учеников
Безлимит сотрудников
Безлимит Гб
Попробовать
Все из тарифа Профи
Роли для сотрудников
Расширенные лимиты
БИЗНЕС -5%
руб./месяц
Вы экономите 2235 руб.
Безлимит курсов
Безлимит учеников
Безлимит Гб
Попробовать
Все из тарифа Эксперт
Настройка оформления
White Label
14 155
Безлимит сотрудников
Группы студентов
Автопроверка заданий
Собственный домен
Тарифы для курсов
Триал для учеников
ЛЮБИТЕЛЬ -15%
1267
руб./месяц
Вы экономите 1338 руб.
3 курса
Безлимит учеников
3 сотрудника
Безлимит Гб
Попробовать
Конструктор тестов
Домашние задания
API и Webhook
ПРОФИ -15%
2542
руб./месяц
Вы экономите 2688 руб.
10 курсов
Безлимит учеников
10 сотрудников
Безлимит Гб
Попробовать
Все из тарифа Любитель
Онлайн-чат с учениками
Функционал вебинаров
ЭКСПЕРТ -15%
5942
руб./месяц
Вы экономите 6288 руб.
Безлимит курсов
Безлимит учеников
Безлимит сотрудников
Безлимит Гб
Попробовать
Все из тарифа Профи
Роли для сотрудников
Расширенные лимиты
БИЗНЕС -15%
руб./месяц
Вы экономите 13 488 руб.
Безлимит курсов
Безлимит учеников
Безлимит Гб
Попробовать
Все из тарифа Эксперт
Настройка оформления
White Label
12 742
Безлимит сотрудников
Группы студентов
Автопроверка заданий
Собственный домен
Тарифы для курсов
Триал для учеников
ЛЮБИТЕЛЬ -25%
1118
руб./месяц
Вы экономите 4464 руб.
3 курса
Безлимит учеников
3 сотрудника
Безлимит Гб
Попробовать
Конструктор тестов
Домашние задания
API и Webhook
ПРОФИ -25%
2243
руб./месяц
Вы экономите 8964 руб.
10 курсов
Безлимит учеников
10 сотрудников
Безлимит Гб
Попробовать
Все из тарифа Любитель
Онлайн-чат с учениками
Функционал вебинаров
ЭКСПЕРТ -25%
5243
руб./месяц
Вы экономите 20 964 руб.
Безлимит курсов
Безлимит учеников
Безлимит сотрудников
Безлимит Гб
Попробовать
Все из тарифа Профи
Роли для сотрудников
Расширенные лимиты
БИЗНЕС -25%
руб./месяц
Вы экономите 44 964 руб.
Безлимит курсов
Безлимит учеников
Безлимит Гб
Попробовать
Все из тарифа Эксперт
Настройка оформления
White Label
11 243
Безлимит сотрудников
Группы студентов
Автопроверка заданий
Собственный домен
Тарифы для курсов
Триал для учеников

Что говорят пользователи Skillspace

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

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Читать все отзывы
08.06.2021
Пользуемся возможностями платформы Skillspace уже второй год. Всё на высшем уровне - как со стороны администраторов и тренеров, так и со стороны студентов. Сервис стабильный и качественный."
Руководитель онлайн-школы iqbi.pro
Михаил Белавин
Анастасия Иванова
Руководитель обучения в ФПМИ МФТИ
Skillspace в разы превосходит нашу прошлую систему по функциональности и логике построения.
Приятно, что этот продукт постоянно развивается, подстраиваясь под потребности клиентов.
22.07.2021
Эльвира Каликина
Support Lead в Хохлов Сабатовский
Привлекло то, что у Skillspace приятный интерфейс как для наших учеников, так и для админов. Плюс, мы увидели заинтересованность проекта в развитии. Для нас это важно, так как мы сами стремимся постоянно развиваться.
08.06.2021
Дмитрий Севальнев
Управляющий партнер PixelPlus.ru
Изучали готовые платформы и готовились к боли... В голове стоял один вопрос «А почему все так сложно?». Очень внезапно натолкнулись на платформу Skillspace и сразу ощущение кайфа от лёгкости взаимодействия.
15.04.2022
Татьяна Унру
Основатель онлайн-школы ДизайнЧеловека
Платформа Skillspace стала настоящей находкой для меня. Нет ограничений по хранилищу, удобный яркий интерфейс, наличие приложения, быстрая и удобная загрузка файлов, отличная служба поддержки.
27.06.2022
Сергей Максименков
Онлайн-школа Bloxy.school
Долгое время разрабатывали собственную платформу, потратили много времени и сил. В какой-то момент решили рассмотреть готовые варианты. Очень понравился функционал Skillspace - простота загрузки курсов, аналитика по ученикам.
Галина
Руководитель обучения Копирка24
Приятный дизайн, аналитика обучения, доступность, выгодные тарифы для бизнеса, техподдержка на высоте. Достойное решение для огромной компании! Положительные отзывы от наших сотрудников.
08.06.2021
Яна Гаврилюк
Онлайн-школа Lapasscal
Было важно, чтобы площадка была одновременно простая и при этом со всем необходимым мне функционалом. Skillspace в этом плане более чем великолепен, функционала хватает, ничего лишнего.
19.10.2021
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Часто задаваемые вопросы

СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Бесплатный тариф действительно бессрочный?
Да, тариф Старт позволяет создать 1 курс и добавлять по 10 учеников каждый месяц. Он действует бессрочно.
Можно ли будет поменять тариф?
Да, можно. Для этого даже не обязательно ждать окончания оплаченного периода: просто подключите нужный тариф и оставшиеся дни подписки автоматически пересчитаются по стоимости нового тарифа.
Могут ли Самозанятые принимать платежи на платформе?
Да, мы работаем с самозанятыми. Для самозанятых вывод средств с баланса доступен 1 раз в месяц. После получения средств на счет необходимо отправить нам чек в чате.
Можно ли оплатить подписку со счета организации?
Для этого пришлите нам в онлайн-чат или на почту hello@skillspace.ru реквизиты для выставления счета, а также укажите желаемый тариф и период подключения.
Мы сформируем и пришлем Вам счет для оплаты. Как только деньги поступят на счет, мы активируем Ваш тариф.