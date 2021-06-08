Что говорят пользователи Skillspace

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

08.06.2021

Пользуемся возможностями платформы Skillspace уже второй год. Всё на высшем уровне - как со стороны администраторов и тренеров, так и со стороны студентов. Сервис стабильный и качественный."

Руководитель онлайн-школы iqbi.pro

Михаил Белавин

Анастасия Иванова

Руководитель обучения в ФПМИ МФТИ

Skillspace в разы превосходит нашу прошлую систему по функциональности и логике построения.

Приятно, что этот продукт постоянно развивается, подстраиваясь под потребности клиентов.

22.07.2021

Эльвира Каликина

Support Lead в Хохлов Сабатовский

Привлекло то, что у Skillspace приятный интерфейс как для наших учеников, так и для админов. Плюс, мы увидели заинтересованность проекта в развитии. Для нас это важно, так как мы сами стремимся постоянно развиваться.

08.06.2021

Дмитрий Севальнев

Управляющий партнер PixelPlus.ru

Изучали готовые платформы и готовились к боли... В голове стоял один вопрос «А почему все так сложно?». Очень внезапно натолкнулись на платформу Skillspace и сразу ощущение кайфа от лёгкости взаимодействия.

15.04.2022

Татьяна Унру

Основатель онлайн-школы ДизайнЧеловека

Платформа Skillspace стала настоящей находкой для меня. Нет ограничений по хранилищу, удобный яркий интерфейс, наличие приложения, быстрая и удобная загрузка файлов, отличная служба поддержки.

27.06.2022

Сергей Максименков

Онлайн-школа Bloxy.school

Долгое время разрабатывали собственную платформу, потратили много времени и сил. В какой-то момент решили рассмотреть готовые варианты. Очень понравился функционал Skillspace - простота загрузки курсов, аналитика по ученикам.

Галина

Руководитель обучения Копирка24

Приятный дизайн, аналитика обучения, доступность, выгодные тарифы для бизнеса, техподдержка на высоте. Достойное решение для огромной компании! Положительные отзывы от наших сотрудников.

08.06.2021

Яна Гаврилюк

Онлайн-школа Lapasscal

Было важно, чтобы площадка была одновременно простая и при этом со всем необходимым мне функционалом. Skillspace в этом плане более чем великолепен, функционала хватает, ничего лишнего.