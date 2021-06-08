Что говорят пользователи Skillspace
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
Пользуемся возможностями платформы Skillspace уже второй год. Всё на высшем уровне - как со стороны администраторов и тренеров, так и со стороны студентов. Сервис стабильный и качественный."
Руководитель онлайн-школы iqbi.pro
Руководитель обучения в ФПМИ МФТИ
Skillspace в разы превосходит нашу прошлую систему по функциональности и логике построения.
Приятно, что этот продукт постоянно развивается, подстраиваясь под потребности клиентов.
Support Lead в Хохлов Сабатовский
Привлекло то, что у Skillspace приятный интерфейс как для наших учеников, так и для админов. Плюс, мы увидели заинтересованность проекта в развитии. Для нас это важно, так как мы сами стремимся постоянно развиваться.
Управляющий партнер PixelPlus.ru
Изучали готовые платформы и готовились к боли... В голове стоял один вопрос «А почему все так сложно?». Очень внезапно натолкнулись на платформу Skillspace и сразу ощущение кайфа от лёгкости взаимодействия.
Основатель онлайн-школы ДизайнЧеловека
Платформа Skillspace стала настоящей находкой для меня. Нет ограничений по хранилищу, удобный яркий интерфейс, наличие приложения, быстрая и удобная загрузка файлов, отличная служба поддержки.
Онлайн-школа Bloxy.school
Долгое время разрабатывали собственную платформу, потратили много времени и сил. В какой-то момент решили рассмотреть готовые варианты. Очень понравился функционал Skillspace - простота загрузки курсов, аналитика по ученикам.
Руководитель обучения Копирка24
Приятный дизайн, аналитика обучения, доступность, выгодные тарифы для бизнеса, техподдержка на высоте. Достойное решение для огромной компании! Положительные отзывы от наших сотрудников.
Было важно, чтобы площадка была одновременно простая и при этом со всем необходимым мне функционалом. Skillspace в этом плане более чем великолепен, функционала хватает, ничего лишнего.